В Россию разрешили импорт гагаузских вин

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Роспотребнадзор разрешил пяти молдавским предприятиям поставлять винодельческую продукцию в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В этот список попали винодельческие предприятия автономного территориального объединения (АТО) Гагаузия: IM "Kazayak-Vin" S.A., SC "Invinprom" SRL, СП "Винэрия Боставан" и ООО АО "Томай-Винекс". Кроме того, по результатам проведенной экспертизы ООО "Шардрисвин" также получило разрешение на ввоз в Россию так называемых виноматериалов, то есть сырья для производства вина.

АТО Гагаузия - территориальная автономия гагаузов, небольшого тюркского народа в Молдавии.

Как уточняется, список поставщиков из Гагаузии в дальнейшем может быть дополнен.

Всего за первое полугодие текущего года Роспотребнадзор проверил 243 партии винодельческой продукции общим объемом больше 2 миллиона литров, 6 партий коньяка объемом 19 370 литров и 111 партий виноматериалов объемом свыше 2 миллионов литров, ввозимые в Россию с территории Молдавии.

Напомним, с сегодняшнего дня Россельхознадзором разрешен ввоз фруктов и ягод из Молдавии. Поставлять в нашу страну будут груши, айву, абрикосы, вишню и черешню, персики, нектарины, сливу и свежий терн.

Вместе с тем, в России вступил в силу закон, предусматривающий уничтожение незаконно ввезенной в страну продукции. Согласно утвержденному Федеральной таможенной службой (ФТС) порядку, при обнаружении такой товар изымается и передается территориальному подразделению Россельхознадзора, которое, в свою очередь, принимает решение о его ликвидации.

В Россию нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза.

Что касается запрета на ввоз в Россию молдавской плодоовощной продукции, то он был введен почти год назад - в июле 2014 года. Решение было вызвано ратификацией Молдавией соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в том числе о зоне свободной торговли.

Решение мотивировали "систематическими нарушениями Молдавией международных и российских санитарных требований". Вслед за овощами и фруктами запретили консервы и мясо.

Вино попало под запрет еще раньше, в сентябре 2013 года. По заявлению тогдашнего главы "Роспотребнадзора" Геннадия Онищенко, в молдавском вине были обнаружены вредные примеси, в частности, опасный для здоровья пластификатор дибутилфталат.

Впоследствии запрет был отменен для вин Гагаузии и Приднестровья.

Стоит отметить, что на Россию ежегодно приходилось около трети экспорта молдавского вина. До 2006 года, когда Россия также вводила эмбарго, молдавские вина занимали свыше 60% российского рынка.