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В центре Москвы опробуют новые виды торговых автоматов, рассказал M24.ru руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В подземных переходах на площади трех вокзалов уже открылись аппараты DyDo с японскими напитками. На Пушкинской площади стоят, но пока не работают автоматизированные роботы-киоски "Все сам". В ближайшее время в центре Москвы пройдут и другие пилотные проекты с вендинговыми аппаратами, с помощью которых можно будет купить, в том числе, медицинские товары.

"Пока в Москве действуют пилотные проекты – киоски "Все сам" и автоматы с японскими напитками", - сказал Немерюк. Окончательное решение по поводу того, какие автоматы останутся в городе и сколько их будет, примут по по результатам пилотного проекта.

Недавно на площади трех вокзалов в двух подземных переходах появилось 13 вендинговых аппаратов DyDo с японскими напитками. Как рассказали M24.ru в российском представительстве японской компании DyDo Drinco, осуществляющей поставку товаров в автоматы, здесь можно купить как холодные, так и горячие напитки. Ассортимент включает в себя кофе с сахаром и без, чай, соки и газированные напитки, а также минеральную воду. "Все напитки произведены в Японии. Средняя цена на них составляет 80 рублей за бутылку или банку. Всего в автоматах около 20 видов различных напитков", - отметил представитель компании.

Вендинговые автоматы по продаже японских напитков. Фото предоставлено компанией DyDo Drinco

Автоматы принимают монеты и купюры достоинством 10, 50 и 100 рублей. "В дальнейшем мы рассматриваем возможность оплаты банковскими картами", - добавил собеседник M24.ru.

Как рассказали M24.ru в компании-производителе автоматов ООО "Все сам", первый киоск-робот уже установили на Пушкинской площади. "В настоящее время мы расставляем ассортимент, проверяем все системы. Скорее всего, автомат заработает на этой неделе", - отметила представитель компании. Как ранее сообщало M24.ru, в киоске будет представлено 200 наименований товара. Ассортимент составят безалкогольные напитки и соки, бакалея, кондитерские изделия, чай и кофе, снэки, консервированные продукты - зеленый горошек, кукуруза, ананасы и маслины в банках, а также предметы личной гигиены. Цены, по заверению компании, будут сравнимы с рыночными. Пополнять автомат планируется два раза в неделю.

Президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли Борис Белоцерковский считает, что у вендинговой торговли в Москве есть перспективы. "В большинстве странах мира она очень распространена, на улицах же Москвы таких автоматов всего 150-200 штук", - пояснил он. Белоцерковский отметил, что наибольшей популярностью пользуются автоматы со стандартным набором продуктов: минеральная вода, газировка и шоколадки. По его мнению, японские напитки будут пользоваться не очень большим спросом из-за высокой цены.

В свою очередь, председатель общества защиты прав потребителей "Общественный контроль" Михаил Аншаков считает, что в Москве нужны вендинговые автоматы с разнообразной продукцией. "Должны процветать все форматы торговли, в том числе и автоматы", - отметил он. Однако, по его словам, в отношении такой торговли возникает только проблема информированности потребителя. "Если покупатель приобрел некачественный продукт, он в большинстве случаев не знает, куда ему обращаться, - сказал Аншаков. - Надо на законодательном уровне обязывать владельцев автомата размещать на них информацию о юридическом лице, адресе приема претензий и обмена товара".

Что касается автоматов с медицинскими товарами, установку которых также рассматривают столичные власти, лекарства, по мнению эксперта, нельзя продавать без консультации фармацевта. К слову, в Санкт-Петербурге начали устанавливать медикоматы еще в 2012 году. В ассортименте автоматов холдинга "Аптека Доктор" есть пластыри, презервативы, тесты на беременность и товары личной гигиены. Лекарства, даже безрецептурные, здесь не продаются.

Представитель компании - производителя аппаратов "Вендито" рассказал M24.ru, что в так называемых медикоматах технически возможно продавать безрецептурные лекарственные средства. Отметим, что к концу июля 2014 года Минздрав России должен разработать перечень лекарственных препаратов, разрешенных для продажи в неспециализированных торговых сетях. Если такой перечень будет утвержден, то не исключено, что в ближайшее время медицинские товары будут более распространены и в вендинговых автоматах.

Напомним, что согласно концепции развития вендинга в Москве, со временем в столице автоматы должны вытеснить киоски, а к 2015 году в городе должно появиться около 90 тысяч торговых автоматов. Конкурсы на их размещение должны были провести еще в середине 2013 года, однако вендинговая торговля в Москве до сих пор находится в стадии эксперимента.

Мария Солтыс