К Новому году подорожают яйца, молоко, селедка и овощи

Фото: ИТАР-ТАСС

К Новому году в России подорожают пять видов продуктов - молоко, яйца, картофель и другие овощи; больше всего - на треть - может подорожать селедка. Об этом сообщает в среду "Российская газета".

Эти продукты уже начали дорожать, а к новогодним праздникам российские магазины, как обычно, стараются получить как можно больше прибыли.

Относительно повышения цен на сельдь опрошенный "РГ" председатель Общественного совета при Росрыболовстве Александр Савельев сказал, что это связано с сокращением предложения. На внутренний рынок российские рыбаки продавали только каждый пятый килограмм улова, остальное отправилось на экспорт, объяснил эксперт.

Цены на яйца к концу года могут повыситься процентов на десять, отметил директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Причиной тому - засуха прошлого года и очень высокие цены на кормовое зерно, из-за чего некоторые птицефабрики попали в тяжелое финансовое положение.

На декабрь также приходится пик роста цен на овощи, тогда они дорожают на 15%-20%. "Дело в том, что центральную часть страны «залило», и урожай оказался не такой хороший, как мог бы быть, если бы его удалось нормально собрать", - приводит издание слова Рылько.

В первую очередь повысятся цены на картофель и лук, которые с начала сентября уже подорожали с начала сентября на 8% и 4% соответственно, сказал исполнительный директор Аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов.

Дороже, чем сейчас, считают эксперты, будут стоить и бананы, мандарины и другие фрукты, которые традиционно украшают новогодний стол. По словам гендиректора Института аграрного маркетинга Елены Тюриной, подорожание фруктов - сезонный фактор. С июля по октябрь цены на них снижаются в среднем на 15%, в то время как в декабре цены повышаются до максимума - на 15%-20%.