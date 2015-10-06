Оптовые цены на отечественные яблоки выросли в 2,5 раза

Яблоки на оптовых прилавках подорожали в 2,5 раза

Яблоки на оптовых прилавках подорожали в 2,5 раза. Тревогу бьют производители напитков и детского фруктового питания. По их словам, цена выросла с 3,5 до 10 рублей за килограмм, передает телеканал "Москва 24".

Покупателям рост цен объясняют неурожаем и эмбарго на ввоз из Европы. Представители небольших предприятий уже заявили, если подорожание не остановится, небольшим компаниям придется уйти с рынка.

Отметим, по данным Росстата, за сентябрь в стране подорожали еда, одежда и электроника. Из продуктов цены больше всего выросли на подсолнечное масло, яйца, крупы и сыры. В свою очередь морковь, свекла и картофель подешевели в среднем на 15 процентов. Тогда как огурцы и помидоры снова пошли в рост.

Экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Денис Елаховский отметил, что в Москве инфляция обычно выше, чем по стране.

"По Москве инфляция выше, чем в среднем по России. По итогам года прогноз такой – 12,2 процента, но может быть и выше. Обычно в России цены в августе и сентябре падают, так как собирают урожай, даже наблюдается дефляция. В этом году такого не было из-за запрета на импортную продукцию", – отметил Елаховский.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Москве в конце сентября составила 4195 рублей. Таким образом набор подешевел на 1,7 процента по сравнению с прошлым месяцем, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В среднем по России стоимость такого набора в конце сентября составила 3517 рублей и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,9 процента.

В Санкт-Петербурге этот показатель равен 4246 рублей (снизился на 1,8 процента)

Стоимость минимального набора продуктов в конце августа в столице составила 4269 рублей и по сравнению с июлем снизилась на 5,3 процента.