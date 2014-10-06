Москва выступила против возвращения алкоголя и сигарет в палатки

Москва выступила против возвращения алкоголя и сигарет в киоски

Москва выступила против возвращения алкоголя и сигарет в киоски. Об этом M24.ru заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По словам Немерюка, "столица придерживается по этому поводу четкой и жесткой негативной позиции".

"Это не социально значимые товары. Предпринимателям надо искать другие пути дохода. Конечно, выгодно работать, когда 70% дохода приносит пиво и сигареты, это востребованный товар. Но это продукция не первоочередной важности для горожан", — сказал Немерюк.

На прошлой неделе, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на заседании правительства РФ предложил вернуть алкоголь и табак в малую розницу — он отметил, что запрет привел к уходу с рынка многих точек мелкой розницы. "Несколько сотен тысяч малых предприятий из торговли ушли именно из-за этого фактора", – заявил Артемьев.

В ответ на это глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство готово рассмотреть предложение Федеральной антимонопольной службы, если оно поступит в письменном виде. Отметим, что пиво в киосках запретили продавать с января 2013 года, торговля алкоголем полностью перешла в стационарные магазины еще раньше, а с 1 июня 2014 года запрет распространился на сигареты. Одновременно правительство вводило повышение акцизов на алкоголь и сигареты, также ужесточилось рекламное законодательство в этой области.

Запреты отразились на производстве алкогольной продукции в России, и частности в Москве — в конце 2013 года российская "дочка" турецкой компании Efes сообщила о закрытии своих предприятий в столице и Ростове-на-Дону. Кроме того, опрос на тему продажи пива в ларьках прошел в проекте электронных референдумов "Активный гражданин", за запрет высказались около 85% жителей столицы.

После введения запрета на продажу сигарет в киосках Алексей Немерюк сообщал, что половина табачных киосков в Москве перепрофилируется в продуктовые для торговли мороженым, овощами и фруктами, а другая половина - закроется. С 1 июня в Москве закрылось 200 табачных киосков.

Напомним, что сейчас штрафы за незаконную торговлю сигаретами составляют для физических лиц 500-1000 рублей, для должностных — 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц — 60-90 тысяч рублей.

Марина Курганская