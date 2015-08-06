Таможня утвердила порядок уничтожения санкционных товаров

Фото: ТАСС/Владимир Синдеев

Федеральной таможенной службой (ФТС) утвержден порядок уничтожения санкционных товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"5 августа был утвержден порядок уничтожения товаров, запрещенных к ввозу в Россию из ряда стран. Такая продукция подлежит незамедлительному изъятию и уничтожению после оформления акта об изъятии. Соответствующее распоряжение подписано руководством ФТС России и было направлено во все таможенные органы", – заявили в ведомстве.

В частности, сегодня Оренбуржская таможня вынесла соответствующее постановление по факту незаконного ввоза через Казахстан 20,4 тонны латвийского сыра. Как отмечается, после снятия ареста данный товар будет передан территориальному подразделению Россельхознадзора, которое примет решение о его уничтожении.

6 августа было пресечено еще несколько попыток ввезти в Россию незаконную продукцию. Так, на российско-белорусской границе сотрудники Россельхознадзора задержали партию нектаринов и персиков. Фрукты, общий вес которых составил 73 тонны, перевозились на трех фурах в сопровождении турецких фитосанитарных сертификатов.

Также в Москве были изъяты 9 тонн моркови, 28 тонн яблок и 1,5 тонны мяса из Польши, а также мясо из Канады. Все продукты подлежат уничтожению, так как были ввезены в страну незаконно.

Напомним, с сегодняшнего дня обнаруженная продукция, попавшая под санкции, подлежит уничтожению в соответствии с указом президента России.

29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. Закон вступил в силу 6 августа.

В Россию нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза.