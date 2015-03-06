В столице установят четыре тысячи вендинговых аппаратов

Фото: M24.ru

На столичных улицах планируют установить четыре тысячи вендинговых аппаратов. Сейчас разрабатываются программы по их установке, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы сейчас определяем месторасположения, в которые войдут первые пилотные аппараты. Будет установлено порядка четырех тысяч объектов, если мы говорим о городских территориях. Сюда не входят подземные пешеходные переходы, станции метро или железнодорожные вокзалы", – приводит слова Немерюка Агентство "Москва".

Глава департамента торговли и услуг отметил, что пока нет определенных сроков по размещению автоматов. "Мы начнем в этом году. Дальнейшее будет зависеть от того, как бизнес на это отреагирует и насколько будет востребована услуга", – пояснил Немерюк.

"Москва в цифрах": установка вендинговых автоматов в Москве

Аппараты будут разными. В одних будут продавать продукты, а в других – выпечку, молоко, средства гигиены и цветы.

Немерюк также рассказал, что считает киоски-автоматы по продаже цветов перспективным направлением на рынке. "Этот рынок развивается динамично. Сегмент интересный, вы гарантировано знаете, что купите букет по определенной цене, и цветы там всегда есть. Также вы не будете ждать, пока флорист составит вам букет", – подчеркнул глава ведомства.

Напомним, 15 июля в Москве прошла презентация вендингового аппарата с полным самообслуживанием "Все сам". В киосках "Все сам" представлены безалкогольные напитки и соки, бакалея, кондитерские изделия, чай и кофе, снэки, консервированные продукты – зеленый горошек, кукуруза, ананасы и маслины в банках, а также предметы личной гигиены.

Согласно концепции развития вендинга в Москве, со временем в столице автоматы должны вытеснить киоски. Также в Москве должны появиться автоматы с медикаментами – медикоматы. В них будут продавать безрецептурные лекарственные средства.

В апреле 2014 года студия Артемия Лебедева разработала для департамента торговли эскизы вендинговых аппаратов. Автоматы "Все сам" напоминают полноценные киоски с широким козырьком и двумя витринами из антивандального стекла, разделенными панелью управления.

Киоск оснащен камерами видеонаблюдения. В верхней части панели управления располагается экран с анимацией в виде двигающихся глаз "робота-продавца". Ниже встроен экран для выбора товаров, справа от него расположены приемники для карт и купюр.