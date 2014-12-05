Россия ввела запрет на поставку американской курицы

С 5 декабря прекратился ввоз американской курицы в Россию

С 5 декабря начал действовать запрет на поставки продукции птицеводства из США. Россельхозназдор выявил нарушения норм Таможенного союза, передает телеканал "Москва 24".

В частности, в курятине обнаружили запрещенные антибиотики. Официальный представитель ведомства Юлия Трофимова отметила, что в октябре 2014 года система контроля безопасности продукции на птицефабриках США изменилась.

"По нашему мнению, это может привести к снижению уровня безопасности продукции. Мы уже отправили 54 письма, но ответы получили только по трем из них", - добавила Трофимова.

Напомним, почти все виды птицы из США не поставляются в Россию с августа. Тогда в стране ввели эмбарго на продукцию в отношении Америки и стран ЕС.

Однако даже в случае снятия запрета курятина не вернется на прилавки, пока не будут выполнены все санитарные требования.

Отметим, что в 2010 году в России уже вводили запрет на "ножки Буша". Тогда в нашей стране ввели правила, по которым показатель хлора в растворе, используемом для обработки мяса птицы, был снижен в четыре раза.

В США эти требования были намного мягче. Поэтому американская курятина, которая занимала пятую часть российского рынка мяса птицы и почти 80% импорта, тогда тоже попала под запрет.