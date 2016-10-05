Посетители Велозаводского рынка смогут пожарить и закоптить рыбу

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Инновационная рыбная зона открылась на Велозаводском рынке в рамках столичной "Рыбной недели". Там можно не только купить рыбу, но и приготовить ее. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Особенность этих рыбных рядов в том, что любой желающий может не только купить рыбу и попросить подготовить ее для приготовления. Здесь, на рынке ее могут и закоптить, и пожарить, и сварить и т.д., чтобы можно было съесть ее прямо здесь. Тут есть небольшой фудкорт", – сказал он.

Новая торговая зона позволяет продавать до трех тонн свежей продукции ежедневно. Комплекс включает в себя восемь витрин-холодильников и семь аквариумов с живой рыбой и морепродуктами.

Алексей Немерюк – об инновационной рыбной зоне на Велозаводском рынке