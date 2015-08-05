Сотни тонн санкционных продуктов уничтожат в России 6 августа

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

6 августа будут уничтожены первые партии продукции, запрещенной к ввозу в России, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, речь идет о нескольких сотнях тонн запрещенной продукции, пишет "Интерфакс".

"Я не думаю, что речь идет о больших объемах. Я думаю, что сейчас будет уничтожено не более нескольких сотен тонн. Все поняли, к чему привела ситуация", – сказал он.

Он также подчеркнул, что объем ввозимых в Россию товаров после подписания указа об уничтожении санкционных продуктов уменьшился в 10 раз. При этом запрещенные к ввозу в Россию товары уничтожались и ранее, поэтому ничего нового в этом процессе нет.

"Нелегитимный ввоз сейчас сократился уже в 10 раз. Мы в постоянном контакте с границей. Сегодня в Брянск, Псков, Смоленск в 10 раз сократились поставки. Казахстан сократил тоже в 10 раз", – цитирует Данкверта ТАСС.

В свою очередь, пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано выразила сомнение в том, что 6 августа начнется уничтожение санкционной продукции, так как ФТС не готово к совместным мероприятиям по уничтожению этой продукции.

Напомним, 29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению с 6 августа. Под действие указа не попадают товары, ввезенные физлицами для личного пользования, а также продукция, предназначенная для перевозки в третьи страны.

Правительство, в свою очередь, определило, что выявленные санкционные товары будут уничтожать "любым доступным способом" в присутствии как минимум двух человек и с фиксацией на видео.

Растительные продукты будут свозить на специальные полигоны, где уничтожение будет происходить естественным путем. Мясную и молочную продукцию, которая является товаром высокого биологического риска, будут сжигать. Небольшие партии уничтожат на границе, для больших, вероятно, будут использоваться специальные утильзаводы.