05 августа 2015, 14:09

Экономика

С санкционными продуктами будут бороться, как с африканской чумой свиней

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В Россельхознадзоре уверены, что существующих мощностей будет достаточно для уничтожения санкционной продукции. При необходимости будет использован опыт борьбы с распространением африканской чумы свиней, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время специалисты Россельхознадзора готовятся к началу массового уничтожения контрабандных продуктов. Такие товары будут отвозить на полигоны твердых бытовых отходов, а также сжигать в печах и перерабатывать на утильзаводах.

Если мощностей не хватит, то ведомство поступит также, как и в случае с африканской чумой свиней, когда пришлось забить и уничтожить трупы большого количества животных.

Напомним, 4 августа в Самаре уничтожили партию товаров, ввезенных в Россию в обход продуктового эмбарго.

По словам представителя ведомства Юлии Мелано, в городе уничтожили 114 тонн свиной продукции, которые задержали в апреле 2015 года. Согласно документации, свинина была из Бразилии, там ее принадлежность опровергли. В Россельхознадзоре пришли к выводу, что продукция прибыла из Евросоюза.

29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению с 6 августа. Под действие указа не попадают товары, ввезенные физлицами для личного пользования, а также продукция, предназначенная для перевозки в третьи страны.

Правительство, в свою очередь, определило, что выявленные санкционные товары будут уничтожать "любым доступным способом" в присутствии как минимум двух человек и с фиксацией на видео.

Как рассказала Мелано ранее, растительные продукты будут свозить на специальные полигоны, где уничтожение будет происходить естественным путем.

