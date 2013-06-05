Москвичам советуют не покупать грузинские вина дешевле 250 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк призвал москвичей внимательнее относиться к стоимости алкогольных напитков и не покупать продукты, цена которых заведомо ниже возможной.

В качестве примера Алексей Немерюк привел грузинское вино "Киндзмараули", которое должно стоить не дешевле 250 рублей. В противном случае продукт, скорее всего, окажется подделкой.

"Если мы видим в магазине за 120 рублей, то понятно, что этого гипотетически быть не может. С учетом наценки магазина, с учетом транспортировки, растоможки и всех остальных вещей ну не может быть такой цены априори. Понятно, что это контрафакт, суррогат. Он может быть изготовлен из чилийского винного материала", - отметил он.

Немерюк добавил, что доля суррогатных продуктов в столице значительно ниже, чем в других регионах России: "Наверное, это связано с географическим расположением самой Москвы и с тем, что, наверное, тяжело производить в домашних условиях такую продукцию". В других регионах России, по оценке экспертов, доля контрафакта на алкогольном рынке составляет от 23 до 30%.

Напомним, в конце мая Роспотребнадзор выдал 104 свидетельства о регистрации грузинским производителям алкоголя и минералки. Алкогольную продукцию в Россию будут поставлять семь фирм, минеральную воду - две. Из-за плохого качества не прошли проверку пять видов коньяка и три вида вин.