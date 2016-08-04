В России может вырасти минимальная цена на коньяк

Фото: ТАСС/Елена Нагорных

Производители коньячных напитков в России написали письмо вице-премьеру Александру Хлопонину, в котором предложили установить минимальную розничную цену на полулитровую бутылку коньяка в размере 400 рублей, сообщает РИА Новости.

Как отметил руководитель пресс-службы Союза производителей коньяка (Союзконьяк) Александр Ставцев, последнее изменение минимальных цен на коньяк российского производства было в марте 2014 года. С тех пор минимальная цена полулитровой бутылки коньяка в магазине составляет 322 рубля, отпускная с завода – 250 рублей, а оптовая – 262 рубля за бутылку.

Союзконьяк предлагает установить новые цены: 300 рублей – отпускная цена завода, 320 рублей – оптовая и 400 рублей – минимальная розничная за бутылку коньяка 0,5 литра.

В Росалкогольрегулировании отметили, что вопрос о повышении цен на коньяк находится в стадии обсуждения.

Минимальная розничная цена (МРЦ) является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. С июня 2016 года МРЦ на водку была повышена на 5 рублей – до 190 рублей за 0,5 литра.

В конце июля в России была введена минимальная розничная цена в 164 рубля на бутылку шампанского 0,75 литра.