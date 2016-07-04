Стоимость картофеля вернулась на нормальный уровень

В стране рекордно подорожал картофель

"Борщевой набор" стремительно дорожает – картофель бьет ценовые рекорды из-за импортных поставок и нехватки овощехранилищ. Несмотря на самый низкий показатель инфляции за последние 25 лет, с начала года картошка и морковь подорожали почти на 40 процентов, а капуста выросла в цене на 25 процентов. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Ситуацию в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

"В прошлом году в стране был зафиксирован рекордный урожай картофеля и других овощей, входящих в так называемый "борщевой набор". Осенью 2015 года года оптовые цены на эти продукты значительно снизились, то есть нынешняя ситуация с ценами – это их возвращение на нормальный уровень перед началом следующего сезона", – объяснил Рылько.

Как подчеркнул эксперт, впервые за многие годы Россия стала довольно значимым экспортером картофеля на зарубежные рынки.

"Сейчас ситуация с погодой и осадками также развивается достаточно благоприятно, но говорить о будущем урожае пока рано", – добавил эксперт.

В России отмечен самый низкий показатель инфляции за последние 25 лет

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении продовольственного эмбарго РФ до 31 декабря 2017 года.

С августа 2014 года в России действует запрет на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Кроме того, с конца 2015 года в Россию запрещен ввоз ряда продуктов из Турции.

В санкционный список вошло мясо курицы и индейки, томаты, репчатый лук, цветная капуста, огурцы, апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, персики, сливы и клубника. Продуктовое эмбарго введено и в отношении Украины.