Россельхознадзор остановил ввоз санкционного мяса под видом хлеба

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли ввоз на территорию России запрещенной мясной продукции под видом хлеба, сообщает пресс-служба ведомства.

При досмотре в тринадцати контейнерах были обнаружены шпик свиной и языки говяжьи, произведенные в Германии, Швеции, Бразилии и Польше.

При этом в сопроводительных к грузу документах значилось, что в контейнерах находятся хлебобулочные изделия. Общий вес задержанной продукции составил более 250 тонн.

Ранее сообщалось, что с 9 марта Россия ужесточит правила ввоза яблок и груш по сертификатам Молдавии. По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, под видом молдавской продукции через Белоруссию могут поступать санкционные продукты из ЕС.

Напомним, с августа 2014 года в России действует запрет на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Автралии, Канады и Норвегии. Кроме того, с конца 2015 года в Россию запрещен ввоз ряда продуктов из Турции. В санкционный список вошло мясо курицы и индейки, томаты, репчатый лук, цветная капуста, огурцы, апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, персики, сливы и клубника. Продуктовое эмбарго введено и в отношении Украины.