Венгерскую курятину запретили ввозить в Россию из-за птичьего гриппа

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Россия ввела временные ограничения на экспорт мяса птицы из Венгрии из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В перечень продукции, ввоз которой ограничен, кроме мяса птицы попали все виды птицеводческой продукции, не прошедшие тепловую обработку (не менее 70ºС), корма и кормовые добавки для птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Кроме того, запрещен ввоз живой птицы и яиц с территории медье Бакеш (регион на юго-востоке Венгрии – прим. ред.).

Напомним, в конце января также из-за птичьего гриппа ведомство запретило ввоз кур и яиц из Германии. Ограничения коснулись такой продукции из Анхальт-Биттерфельда земли Саксония-Анхальт, Передней Померании – Грайфсвальд, района Росток земли Мекленбург – Передняя Померания, а также района Клоппенбург земли Нижняя Саксония.

Под ограничениями оказался и район Уккермарк земли Бранденбург, так как он находится близко к очагу вируса.

Ранее Россельхознадзор приостанавливал поставки живых птиц и яиц из Нидерландов. В декабре там также обнаружили птичий грипп. Болезнь была выявлена в конце ноября в населенном пункте Зутервауде, где власти были вынуждены уничтожить 28 тысяч кур – все поголовье домашней птицы.

Необходимо отметить, что поставки такой продукции из Европейского союза в РФ были запрещены еще несколько месяцев назад. Тем не менее меры ведомства действуют независимо от продовольственного эмбарго и могут оставаться в силе даже тогда, когда оно будет отменено.

Напомним, в начале марта стало известно, что власти России рассматривают возможность точечного смягчения продовольственного эмбарго.

В частности, продукцией в отношении которой возможна отмена продовольственного запрета, может стать детское питание из органического сырья.