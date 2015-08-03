Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа 2015, 17:55

Экономика

Полсотни бахчевых развалов откроются в городе за первую неделю августа

В Москве официально начался бахчевый сезон

В первую неделю августа в столице официально заработают 50 бахчевых развалов, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Наступил август, предприниматели выставляют в Москве арбузные развалы. На улице Гарибальди находится один из 50 бахчевых развалов, которые будут установлены буквально в ближайшие дни, на этой неделе", – приводит слова Немерюка Агентство "Москва".

Арбузные развалы будут открываться и дальше, и до конца августа в Москве заработают 203 точки, которые будет открыты до 1 октября.

"Арбузы в Москву поступают из различных регионов. Соответственно, есть арбузы и зарубежные, и иранские, в торговых сетях есть японские квадратные арбузы. Но, конечно же, у москвичей больше всего пользуется популярностью наши волгоградские, астраханские, которые активно начали поступать в столицу", – подчеркнул глава департамента торговли и услуг.

Как правильно выбрать арбуз

При этом цены на арбузы попадаются разные. Например, на базе "Фудсити" арбуз стоит порядка 15 рублей за килограмм, а на бахчевом развале – уже 20 рублей.

Ссылки по теме


Арбузы и дыни будет проверять Роспотребнадзор на наличие нитратов. Кроме того, к бахчевым развалам и продавцам применяется ряд требований.

Что должно быть на развале:

  • медкнижка и униформа у продавца;
  • сертификаты соответствия продукции;
  • весы;
  • информация с режимом работы;
  • жалобная книга;
  • поддон высотой 15 сантиметров для арбузов;
  • не менее 10 метров от дороги;
  • тент;
  • ценники.

Арбузы и дыни не могут лежать на земле. Как минимум, должен быть поддон высотой сантиметров в 15. Расстояние до ближайшей дороги - не меньше 10 метров. От солнечных лучей арбузы и дыни должны прикрывать тентом.

Можно ли есть ранние арбузы

продукты цены рынки ярмарки бахчевые развалы арбузы Алексей Немерюк экономика и предпринимательство

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика