Фото: ТАСС/Антон Буценко

Россельхознадзор задержал около 18 тонн свинины из Украины, сообщает пресс-служба управления ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.

На складе временного хранения "ОСТ-Терминал" было приостановлено оформление партии охлажденной свинины, поступившей с украинского предприятия "Свиженька".

"При проведении ветеринарного контроля установлено, что номер автотранспорта, указанный в ветеринарном свидетельстве, не соответствует номеру транспорта, в котором фактически прибыл груз. Перегрузка товара происходила без участия инспекторов территориального управления Россельхознадзора", - говорится в сообщении.

Продукция была помещена на изолированное хранение. После предоставления подтверждения информации о перегрузке товара от таможенного органа, осуществившего перегрузку, и отбора проб для лабораторных исследований на показатели безопасности продукции, груз был оформлен.

Ранее Россельхознадзор приостановил ввоз в Москву 10 козлов из Нидерландов.

Уточняется, что на складе временного хранения "Западные ворота" запретили оформлять партию племенных козлов, поступивших из Голландии. Во время контроля обнаружилось, что в ветеринарных сопроводительных документах были допущены нарушения.