02 июня 2017, 11:02

Экономика

Сезон клубники открылся в столице

В столице открылся сезон клубники, передает телеканал "Москва 24". В городе заработали первые торговые точки с ягодами, всего их будет больше ста.

Купить клубнику можно за 300 рублей за килограмм. Привозят ее в Москву из Краснодара, Астрахани и Кабардино-Балкарии. По мере созревания ягоды в других регионах число точек продаж будет увеличиваться.

Сезон клубники продлится порядка двух месяцев. Продавать ее можно на ярмарках выходного дня. За незаконную реализацию клубники грозит штраф до 50 тысяч рублей. Торговля у метро обойдется в 300 тысяч рублей.

