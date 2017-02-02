Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля 2017, 18:48

Экономика

Говядину из Новой Зеландии нельзя будет ввозить в Россию с 6 февраля

Фото: ТАСС/YAY

Россельхознадзор запретил ввозить в Россию говядину и субпродукты из Новой Зеландии с 6 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет связан с тем, что в мясе был обнаружен рактопамин (это вещество, запрещенное в России, используется в качестве кормовой добавки для увеличения мышечной массы скота). Кроме того, ведомство рассматривает возможность введения ограничений на ввоз новозеландской рыбы, поскольку в ней обнаружено превышение допустимого уровня ртути и бактерии рода Listeria monocytogenes.

Запрет временный и может быть снят после выяснения причин нарушений и их устранения.

В конце декабря прошлого года Россельхознадзор ограничил ввоз говядины из Грузии в Россию из-за вспышки нодулярного дерматита рогатого скота – инфекционной болезни, которую вызывает вирус. Она характеризуется кратковременной лихорадкой, поражениями кожного покрова, лимфатической системы, слизистых оболочек у животных. На тканях под кожей зараженных особей образуются бугорки, которые впоследствии поражает некроз.

Сайты по теме


продукты Россельхознадзор говядина Новая Зеландия запрет на ввоз

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика