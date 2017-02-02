Говядину из Новой Зеландии нельзя будет ввозить в Россию с 6 февраля

Фото: ТАСС/YAY

Россельхознадзор запретил ввозить в Россию говядину и субпродукты из Новой Зеландии с 6 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет связан с тем, что в мясе был обнаружен рактопамин (это вещество, запрещенное в России, используется в качестве кормовой добавки для увеличения мышечной массы скота). Кроме того, ведомство рассматривает возможность введения ограничений на ввоз новозеландской рыбы, поскольку в ней обнаружено превышение допустимого уровня ртути и бактерии рода Listeria monocytogenes.

Запрет временный и может быть снят после выяснения причин нарушений и их устранения.