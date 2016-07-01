За неделю москвичи съели 55 тонн мороженого

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Около 55 тонн мороженого было съедено на фестивале "Московское мороженое". Об этом сообщил Сергей Собянин в рамках Московского урбанистического форума.

"Сейчас в Москве проводится фестиваль "Московское мороженое". За несколько дней съели 55 тонн мороженого. Но я уверен, что для вас кусочек еще остался", – цитирует мэра корреспондент m24.ru.

Фестиваль "Московское мороженое" входит в цикл общегородских мероприятий "Московские сезоны". Он стартовал 24 июня и продлится до 10 июля. За первые три дня фестиваля в общей сложности было продано около 20 тонн мороженого.

1 июля на фестивале можно встретить двухметрового Деда Мороза. Он будет раздавать детям мороженое. В планах дедушки – раздать 100 килограммов лакомства.

Более чем на 30 площадках можно попробовать 150 видов десерта от 30 производителей из разных регионов РФ. Помимо пломбира и крем-брюле, посетители могут попробовать мороженое из халвы, помидоров, картошки, зеленого чая, японское рисовое мороженое "мочи", сорбет на основе козьего молока с мягким домашним сыром, сладко-соленое мороженое с беконом и другие сорта.