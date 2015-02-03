Харпер Ли выпустит продолжение романа "Убить пересмешника"

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Писательница Харпер Ли выпустит продолжение своего культового романа "Убить пересмешника". Книга, написанная несколько десятилетий назад, появится на прилавках магазинов в июле этого года, сообщает Associated Press.

Произведение объемом в 304 страницы под названием Go Set a Watchman выйдет тиражом два миллиона экземпляров.

Действие второго романа тоже развивается в городе Мейкомб, но уже почти спустя двадцать лет после событий, описанных в "Убить пересмешника".

Там героиня Скаут Финч возвращается в родной город, чтобы встретиться с отцом Аттикусом.

"В середине 1950-х я написала Go Set a Watchman, в которой речь идет о взрослой героине Скаут. Мой редактор был зачарован воспоминаниями героини о ее детстве и убедил меня написать "Убить пересмешника", - отмечает Харпер Ли.

Не так давно друг и адвокат писательницы нашел рукопись первой книги. Ли показала ее нескольким людям, и когда они одобрили роман, писательница решила издать книгу спустя 50 лет после ее написания.