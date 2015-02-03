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Новости культурного мира

03 февраля 2015, 21:45

Харпер Ли выпустит продолжение романа "Убить пересмешника"

продолжение Харпер Ли Убить пересмешника

Фото: M24.ru

Писательница Харпер Ли выпустит продолжение своего культового романа "Убить пересмешника". Книга, написанная несколько десятилетий назад, появится на прилавках магазинов в июле этого года, сообщает Associated Press.

Произведение объемом в 304 страницы под названием Go Set a Watchman выйдет тиражом два миллиона экземпляров.

Действие второго романа тоже развивается в городе Мейкомб, но уже почти спустя двадцать лет после событий, описанных в "Убить пересмешника".

Там героиня Скаут Финч возвращается в родной город, чтобы встретиться с отцом Аттикусом.

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"В середине 1950-х я написала Go Set a Watchman, в которой речь идет о взрослой героине Скаут. Мой редактор был зачарован воспоминаниями героини о ее детстве и убедил меня написать "Убить пересмешника", - отмечает Харпер Ли.

Не так давно друг и адвокат писательницы нашел рукопись первой книги. Ли показала ее нескольким людям, и когда они одобрили роман, писательница решила издать книгу спустя 50 лет после ее написания.

"Убить пересмешника" был опубликован 11 июля 1960 года и стал одним из самых читаемых романов в истории. Повествование ведется от лица дочери адвоката, который защищает в суде чернокожего, несправедливо обвиненного в изнасиловании белой женщины.

За этот роман Ли получила Пулитцеровскую премию, а в 1962 году на экраны вышла знаменитая экранизация с Грегори Пеком в роли Аттикуса Финча. После выхода "Убить пересмешника" Харпер Ли не опубликовала ни одной книги.

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