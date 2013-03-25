Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта 2013, 14:06

Экономика

"РБК Daily": В российских магазинах упал спрос на водку

Фото: ИТАР-ТАСС

Повышение розничных цен на водку со 125 до 170 рублей привело к падению спроса. По результатам первых двух месяцев 2013 года, в некоторых регионах ее стали покупать на 20% меньше.

Как сообщает "РБК Daily" со ссылкой на Росалкоголь, повышение минимальной цены обусловлено повышением акциза. В связи с этим крупные сетевые ритейлеры будут пересматривать ассортимент, оставляя на полках только хиты продаж.

По мнению главы совета Союза независимых сетей России Олега Пономарева, определенная категория потребителей уходит из "цивилизованной" розницы в нелегальную, а также на спиртосодержащие жидкости.

По словам руководителя у правления по связям с общественностью X5 Retail Group Владимира Русанова, в их магазинах не было резкого сокращения доли продаж алкоголя.

В торговых точках формата "у дома" спиртное – не ценообразующий сегмент, поэтому там спада продаж также не было видно, отмечает директор по работе со СМИ сети "Дикси" Анастасия Орлова.

продажи водка ритейлеры свежая пресса

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика