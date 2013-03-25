"РБК Daily": В российских магазинах упал спрос на водку

Фото: ИТАР-ТАСС

Повышение розничных цен на водку со 125 до 170 рублей привело к падению спроса. По результатам первых двух месяцев 2013 года, в некоторых регионах ее стали покупать на 20% меньше.

Как сообщает "РБК Daily" со ссылкой на Росалкоголь, повышение минимальной цены обусловлено повышением акциза. В связи с этим крупные сетевые ритейлеры будут пересматривать ассортимент, оставляя на полках только хиты продаж.

По мнению главы совета Союза независимых сетей России Олега Пономарева, определенная категория потребителей уходит из "цивилизованной" розницы в нелегальную, а также на спиртосодержащие жидкости.

По словам руководителя у правления по связям с общественностью X5 Retail Group Владимира Русанова, в их магазинах не было резкого сокращения доли продаж алкоголя.

В торговых точках формата "у дома" спиртное – не ценообразующий сегмент, поэтому там спада продаж также не было видно, отмечает директор по работе со СМИ сети "Дикси" Анастасия Орлова.