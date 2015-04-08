"Елисеевский" после продажи продолжит работать как продуктовый магазин

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Магазин "Елисеевский" после продажи продолжить работать как гастроном. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе департамента городского имущества. Договоры аренды заключены до 2035 и 2045 годов под использование площадей под торговлю. При продаже они будут прилагаться к объекту.

Однако, по информации департамента, новый собственник сможет определить иное назначение для административных помещений здания. Кроме того, "Елисеевский" является объектом культурного наследия, поэтому его исторические интерьеры и фасад должны сохранить в неприкосновенности.

"ЕЛИСЕЕВСКИЙ" Этот гастроном, основанный в 1901 году, считается самым первым в России. Назван в честь бывшего владельца Григория Елисеева. Магазин обрел свою популярность не только благодаря прекрасному выбору продуктов. Заходя в "Елисеевский", посетитель словно попадает во дворец: огромные хрустальные люстры в форме гроздьев винограда, мозаика на окнах, красное дерево. Легендарный магазин-дворец уже давно стал одной из ярчайших достопримечательностей Москвы.

Этот гастроном, основанный в 1901 году, считается самым первым в России. Назван в честь бывшего владельца Григория Елисеева. Магазин обрел свою популярность не только благодаря прекрасному выбору продуктов. Заходя в "Елисеевский", посетитель словно попадает во дворец: огромные хрустальные люстры в форме гроздьев винограда, мозаика на окнах, красное дерево. Легендарный магазин-дворец уже давно стал одной из ярчайших достопримечательностей Москвы.

В департаменте культурного наследия M24.ru подтвердили, что будут по-прежнему осуществлять надзор и охрану здания магазина. "Если новый собственник будет вести какие-то работы, то все действия должны быть согласованы с правительством Москвы и с департаментом", – пояснили в ведомстве.

Как рассказала M24.ru руководитель комитета по торговле Московской ассоциации предпринимателей Вероника Патрина, после продажи магазин останется востребованным торговым местом для москвичей. "Я думаю, что торговая точка останется востребованной, поэтому будет много покупателей такой недвижимости", – пояснила Патрина.

Напомним, ранее сообщалось, что столичные власти намерены продать "Елисеевский" магазин. Помещения общей площадью более пяти тысяч квадратных метров выставят на аукцион. Глава департамента городского имущества Владимир Ефимов сообщил, что пока все помещения находятся в аренде ОАО "Елисеевский магазин". "Долгосрочные договоры аренды при продаже будут прилагаться к объекту, что предполагает интерес как его нынешнего арендатора, так и новых инвесторов", – пояснил он.

По предварительной оценке, стоимость магазина составит не менее 2,5 миллиардов рублей. Помимо основных торговых площадей, продаются также подвалы и вспомогательные помещения на верхних этажах здания.

Анатолий Федотов