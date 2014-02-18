Форма поиска по сайту

18 февраля 2014, 13:39

Продажа билетов на хоккейный ЧМ-2016 стартует летом будущего года

Фото: ИТАР-ТАСС

Продажа билетов на чемпионат мира по хоккею 2016 года, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, стартует за год до начала первенства. В столице соревнования чемпионата пройдут на льду дворца "Мегаспорт".

Ориентировочно билеты начнут продавать в конце лета-начале осени будущего года, заявил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москомспорта Александр Полинский в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что распространять билеты начнут через Интернет, а за несколько месяцев до старта чемпионата мира, их можно будет приобрести в кассах, сообщает телеканал "Москва 24".

Цена билетов пока неизвестна - ее должна утвердить Международная федерация хоккея.

Напомним, что Россия уже принимала два чемпионата мира: в 2000 году первенство прошло в Санкт-Петербурге, а в 2007 году - в Москве и Мытищах.

