Столичная мэрия научит автобусы объезжать пробки

К маю 2014 года в городе заработает система, позволяющая менять маршруты движения городских автобусов в зависимости от дорожной ситуации. Об этом M24.ru сообщил источник в столичной мэрии. К весне будущего более 1,6 тысяч автобусов ЛиАЗ, а также около 100 троллейбусов будут оборудованы системами бортовой навигации и радиосвязи на базе системы ГЛОНАСС. Информация о передвижениях автобусов будет стекаться в диспетчерские центры "Мосгортранса" в Южном, Восточном и Северо-Западном округах, сбором данных по всему городу займется столичный Центр организации дорожного движения.

На создание системы будет потрачено порядка 13 млн рублей. Она позволит прогнозировать, когда автобус или троллейбус попадет на конкретную остановку. Система также поможет ускорить транспорт во время пробок. Водители, заметившие аварию на дороге, смогут передать сведения о нештатной ситуации диспетчерам, которые будут оперативно разрабатывать пути объезда для всех маршрутов, проходящих по проблемному участку. "Система обеспечит возможность оперативного диспетчерского управления движением наземного городского пассажирского транспорта",− заявил собеседник М24.ru.

Помимо этого, сотрудники диспетчерской службы смогут отслеживать расход топлива общественным транспортом. Они получат данные с топливных датчиков 3,2 тысяч автобусов.

Один из подобных диспетчерских центров уже проходит техническое тестирование в Южном округе. Сейчас туда приходят только данные о дорожной ситуации с датчиков ГЛОНАСС, которыми оборудованы 100% городских автобусов и троллейбусов. После подключения опции связи с водителями диспетчеры смогут получать более подробную информацию о затруднениях на дороге.



Запуск диспетчерских центров в полном объеме позволит создать сеть "умных" остановок - с информационными табло, на которых будет отражаться время прибытия автобусов. Данные ГЛОНАСС также начнут поступать в системы "Яндекса" и станут доступны в интернете. Сведения о работе общественного транспорта власти получают и от самих горожан − пожаловаться на несоответствие интервалов движения общественного транспорта они могут на городском портале "Наш город".

Новая система не только поможет в водителям объезжать пробки, но и станет эффективным инструментом контроля над работой общественного транспорта, полагает специалист экспертного центра Probok.Net Александр Чекмарев. "В скором времени в городе будут курсировать не только автобусы от "Мосгортанса", но и маршруты, организованные частными перевозчиками, и городу обязательно нужен инструмент централизованного сбора информации", − отметил эксперт.

Эксперт также отметил, что использование объездных путей не скажется на доверии пассажиров к городским перевозчикам. "Для пассажиров наземного транспорта, если они попадают в пробку, самое главное - как можно скорее добраться до станции метро или транспортно- пересадочного узла, а по какой улице при этом проедет автобус - не важно. Иногда даже не принципиально, до какой именно станции метро он довезет",− заявил он.

Создание диспетчерских служб также поможет властям получать объективную картину о качестве работы городского общественного транспорта, отметил эксперт организации "Город и транспорт" Александр Морозов. "Сейчас эффективность оценивается только по наличию жалоб от пассажиров",− отметил эксперт. После создания централизованной службы у города появится возможность проводить серьезную аналитику и строже контролировать перевозчиков.

Дарья Миронова