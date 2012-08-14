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Город

14 августа 2012, 13:11

Власти Москвы готовы решить проблему пробок за 271 млн рублей

пробки транспорт трафик власть

ИТАР-ТАСС

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы объявил конкурс на разработку и апробацию комплекса основных мер, рассчитанных на срок от года до полутора лет, по улучшению транспортной ситуации в городе.

Цена контракта составляет 271 миллион 266 тысяч рублей. Соответствующий документ размещен на сайте госзакупок.

Исполнителю контракта необходимо будет разработать и апробировать на пилотных проектах комплекс быстрых мер по снижению загруженности улично-дорожной сети, повышению скорости и безопасности движения, повышению качества обслуживания пассажиров метро и наземного общественного транспорта.

Также предполагается разработка типовых требований и решений для различных категорий транспортно-пересадочных узлов, прогнозирование пассажиропотоков, разработка концепции единого парковочного пространства, а также анализ и выработка мер по повышению эффективности работы выделенных полос.

Напомним, власти Москвы пытаются решить транспортную проблему города разными способами. Это и создание новых парковочных мест при одновременном сокращении количества нелегальных парковок, и выделенные полосы, и развитие московского метро и пригородных поездов. В перспективе планируется введение скоростных линий для автобусов и скоростного трамвая.

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