Собянин назвал главную проблему Москвы

Сергей Собянин рассказал о претензиях к работе коммунальщиков

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о главной проблеме развития города, незаконной трудовой миграции, о транспортном вопросе и работе коммунальных служб.

Главной проблемой мэр назвал отсутствие адекватных рычагов управления. "Надо годами судиться с собственниками. Это самая главная проблема для Москвы. Когда денег нет, их можно занять. Когда нет проектов, их можно создать. Но когда у тебя нет адекватных рычагов, чтобы быстро двигаться по этому проекту, освобождать землю, - это одна из самых больших проблем. Я не против компенсации, главное, чтобы она была разумная", - отметил он.

Градоначальник отметил, что у него есть много замечаний и претензий по уборке города этой зимой. "Десятки должностных лиц были уволены, а некоторые из них даже посажены за коррупцию. Количество административных штрафов выросло со 170 миллионов рублей в 2010 году, до 1,8 миллиарда рублей за прошедший год. Такого административного нажима на коммунальщиков не было никогда. Но и такого объема работ тоже не было. За последние 100 лет ни разу не было столько снега и ледяных дождей", - сказал Собянин в интервью ИД "Коммерсантъ".

По его словам, в столице создана система из 86 тысяч видеокамер, которая позволяет охватывать весь город круглые сутки. "600 инспекторов используют видеонаблюдение, непосредственно контролер проходит весь округ, и у меня за сутки есть оценка всех объектов. И видно, особенно после интенсивных осадков, какая динамика по каждому округу и району по состоянию дворов, дорог. Я думаю, системный подход принесет плоды. Вы видите, что сегодня ситуация радикально другая, чем неделю назад", - отметил Собянин.

Работу коммунальщиков контролируют инспекторы и видеокамеры - Собянин

Мэр Москвы прокомментировал также ситуацию с большим количеством мигрантов в городе. "В Москве профицит рабочих мест составляет около 2 миллионов человек, и люди приезжают сюда не только побродить по Красной площади, но и работать. Доходы Москвы и, соответственно, москвичей, во многом складываются из их труда, поэтому говорить о том, что они приезжают и мешают нам жить, нельзя", - подчеркнул Собянин. Он отметил, что это касается тех мигрантов, которые находятся в столице легально.

Между тем, по словам градоначальника, инфраструктура Москвы значительно перегружена: "Маятник миграции - ежедневно миллионы людей из Подмосковья едут в Москву и обратно". Радикального решения этой проблемы нет, однако создание рабочих мест, сопряженное со строительством жилья, по периметру города постепенно выправит баланс. Пока этого не произошло, задача города - развивать транспортную инфраструктуру.

Профицит рабочих мест в Москве превышает 2 миллиона человек - Собянин

"Одним строительством дорог и развязок транспортную проблему Москвы не решить. Ни у одного города это не получилось. Чем больше дорог, ведущих в центр города, тем больше проблем. У нас уже сегодня 4 миллиона машин. Половина из них не выезжает из дворов, по крайней мере в рабочие дни. У нас уже сегодня есть потенциал увеличить в два раза количество машин, движущихся по дорогам. И чем больше строят дорог, тем больше искушение сесть в машину и поехать на ней. И в результате начинается коллапс. Поэтому в транспортной программе строительство дорог на четвёртом месте", - пояснил Сергей Собянин.

Что касается общественного транспорта, то первый приоритет - это развитие метро. "Оно хорошее, но 300 километров метро недостаточно", - отметил мэр. Второй приоритет - развитие железной дороги. "Сегодня мы приступили к реконструкции МКЖД (Малого кольца железной дороги). Кроме того, будут реконструироваться ветки в 10–15 км от Москвы, где нагрузка на железную дорогу максимальна... Поезда будут не скоростные, но они будут комфортны и ходить регулярно", - сказал градоначальник. По его словам, одной из причин пробок на магистралях в районе МКАД является автомобильный поток из области.