Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля 2016, 19:23

Транспорт

Движение на Боровском шоссе затруднено из-за упавшего светофора

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Движение в сторону области на Боровском шоссе частично перекрыто из-за падения светофора, сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что движение затруднено начиная с дома номер 20 по Боровскому шоссе. Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем автомобилистам с просьбой выбирать альтернативные маршруты движения.

Образовавшаяся пробка задерживает и городской транспорт. От графиков отстают автобусы маршрутов №№ 166, 729, 779, 810, 814, 830, 881 и 902, сообщают в информационном центре транспортного комплекса столицы

На место происшествия выехали специалисты.

пробки Боровское шоссе чп затруднения в движении

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика