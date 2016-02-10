Движение на Боровском шоссе затруднено из-за упавшего светофора

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Движение в сторону области на Боровском шоссе частично перекрыто из-за падения светофора, сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что движение затруднено начиная с дома номер 20 по Боровскому шоссе. Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем автомобилистам с просьбой выбирать альтернативные маршруты движения.

Образовавшаяся пробка задерживает и городской транспорт. От графиков отстают автобусы маршрутов №№ 166, 729, 779, 810, 814, 830, 881 и 902, сообщают в информационном центре транспортного комплекса столицы

На место происшествия выехали специалисты.