Платный участок трассы "Дон" приспособили для дачников

Фото: ИТАР-ТАСС

На платном участке трассы "Дон" пропускные пункты начали работать в реверсивном режиме, рассказал М24.ru председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах. Так, 4 и 5 мая большинство турникетов уже работало по направлению из области в Москву.

По словам Кельбаха, отныне платить за проезд нужно только в конце подмосковного платного участка дороги, на 71 км. Пункты оплаты в начале участка на 51 км ликвидировали, так как они создавали заторы на трассе.

Увеличилось и количество касс, вместо 20 теперь работает 28 пунктов оплаты. Как пояснил Кельбах, в зависимости от загруженности трассы в выходные и праздничные дни будет действовать особый порядок, когда 18 из 28 касс станут работать в одном из направлений: "По пятницам больше касс будут действовать в направлении области, по воскресеньям – наоборот".

Запустили турникеты в реверсивном режиме уже в майские праздники: 4 и 5 мая 18 турникетов открылись в направлении города. До этого кассы тестировали в новом режиме с 26 по 28 апреля. "За те выходные стало понятно, что решение было правильным. Никаких пробок на участке не было, водители не стояли в очереди, чтобы оплатить проезд", - рассказал Кельбах.

Помимо прочего, отныне шесть турникетов из 28 производят только бесконтактный расчет – при помощи смарт-карт и транспондеров. Два турникета предназначены для легкового транспорта, еще один – для грузового. В остальных кассах можно рассчитаться как с помощью наличных, так и карточкой.

По словам Кельбаха, в течение года также будет увеличена протяженность платных участков на трассе, а у населенных пунктов Яркино, Ефремов, Богородицк появятся объездные пути.

Платный скоростной участок на трассе "Дон" в Московской области начал работать в мае 2012 года. Водители легковых автомобилей или мотоциклов с 00:00 до 07:00 часов должны заплатить 10 руб., с 07:00 до 00:00 - 30 руб. Поездка на небольшом грузовике (ниже 2,6) обойдется в 15 и 45 рублей соответственно. За большие грузовики и автобусы нужно заплатить 20 и 40 рублей ночью и 60 и 120 днем в зависимости от габаритов и грузоподъемности.

Мария Решетникова