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Оборона

01 августа 2014, 14:27

Минобороны объявило военные сборы служащих запаса

призыв оборона военные сборы Минобороны России

Фото: M24.ru

Минобороны России объявило о проведении сборов служащих запаса, отслуживших в армии, во всех военных округах с августа по октябрь 2014 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Подготовка пройдет по основным воинским специальностям, среди них - специалисты войск связи, ракетных войск, артиллерии, мотострелковых, береговых войск ВМФ, понтонно-мостовых, железнодорожных подразделений и служб материально-технического обеспечения.

Как рассказал M24.ru член Совета по правам человека при президенте Сергей Кривенко, военные части на период сборов будут комплектоваться "запасниками", отслужившими в армии и обладающие теми специальностями, по которым требуется переобучение. "Тех, кто не служил в армии по здоровью, могут призвать только в исключительных случаях", - подчеркнул он.

В Минобороны отмечают, что военнослужащие будут проходить подготовку в течение двух месяцев непосредственно в воинских частях и подразделениях, тренировки пройдут в рамках стратегического командно-штабного учения "Восток-2014".

При этом в ходе сборов военнослужащие будут изучать как новые, так и модернизированные образцы вооружения и техники. Как пояснил M24.ru главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в войска поступают новые средства противовоздушной и противоракетной обороны (С-400, "Буки" и "Торы"), а также средства радиоэлектронной борьбы, и "запасников" необходимо научить обращаться с таким оружием.

Оповещать граждан о медосвидетельствовании и направлении в воинские части будут военкоматы. Как отмечают в Минобороны, призванные на военные сборы имеют право на получение денежных выплат по воинскому званию и занимаемой должности, командировочных, продовольственное и вещевое обеспечение, а также бесплатное получение медпомощи.

Добавим, что мероприятия были запланированы в ноябре 2013 года – тогда составлялся план подготовки Вооруженных Сил России на 2014 год.

О военных сборах

Согласно закону "О военной службе", на сборы призывают всех, кто пребывает в запасе, то есть могут быть призваны граждане, зачисленные туда из-за группы здоровья. При этом ограниченная годность к службе, освобождающая от армии, не освобождает от сборов. Также могут быть призваны и те, кто был зачислен в запас в связи с достижением 27-летнего возраста.

За уклонение от сборов предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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