Москвичи могут обратиться в 26 отделений иммунологических центров

В Москве работают 26 отделений иммунологических центров

В Москве работают 26 отделений иммунологических центров, в которых можно сделать прививку от гриппа, сдать пробы на аллергию или пройти обследование.

Один из таких центров недавно переехал из ЦАО на улицу Маршала Бирюзова. Дело в том, что помещения в Успенском переулке не соответствовали современным требованиям. Центр имеет свое отделение в каждом округе. В медучреждении прививки сделали уже почти миллиону москвичей. Прививают не только от гриппа, но и от всех известных болезней, для которых существует запатентованная вакцина.

Перед любой вакцинацией каждый пациент проходит обследование. Несмотря на то, что центр является детским учреждением, прививку от гриппа делают и взрослым.

Покупать вакцины и делать уколы дома самостоятельно врачи не советуют, так как препарат нужно использовать через 2 часа после приобретения, а перевозить и хранить при температуре от 4 до 8 градусов.

Напомним, в эпидемическом сезоне 2013-2014 года планируется привить от гриппа около 3 миллионов москвичей, это более 26 процентов от населения города. Из них 2 миллиона 40 тысяч человек, среди которых 820 тысяч детей, будут привиты за счет федерального бюджета.

За счет средств департамента здравоохранения будут привиты 190 тысяч человек, в том числе 50 тысяч детей.