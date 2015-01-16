Приватизацию полученного при расселении "авариек" жилья могут запретить

Приватизировать полученное при расселении жилье могут запретить

Приватизировать жилье, полученное при расселении из аварийных домов, могут запретить в 2017 году. С таким предложением выступило руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ, сообщает телеканал "Москва 24".

Инициатива связана с тем, что в марте 2015 года заканчивается бесплатная приватизация для всех жителей России, соответственно приватизация станет платной. В связи с этим представители фонда считают, что жители аварийных домов должны получать квартиры только на условиях социального и коммерческого найма, без права их приватизации. С этим предложением фонд готов обратиться к президенту Владимиру Путину.

По последним данным, из аварийных домов в новые должны переехать 160 тысяч россиян. Списки на 2017 год будут еще уточняться.

Как сообщил M24.ru координатор движения МОСКВИЧИ Александр Павленко, отмена приватизации на новые квартиры для житилей аварийных домов является неконституционной и несправедливой. "По российской Конституции все люди имеют равные права, а владельцев аварийного жилья, получается, хотят в них ущемить", - добавил Павленко.

По его словам, в России квартира - это главный ресурс гражданина, и каждый хочет иметь ее в личной собственности.

Как приватизировать жилье в Москве Документы, которые нужно собрать для самостоятельного оформления приватизации: Подлинники ордера (распоряжения) и договора социального найма

Расширенная выписка из домовой книги (срок действия - 2 месяца)

Справка о замене паспорта

Справка из регистрационного органа о том, что граждане не участвовали в приватизации по предыдущему месту жительства (для граждан, прибывших в Москву из других регионов России)

Ксерокопии документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации и постоянную прописку в городе Москве (с предъявлением оригиналов) - для лиц старше 14 лет и для несовершеннолетних - ксерокопии свидетельств о рождении (с предъявлением подлинника)

За бесплатной консультацией и дальнейшим оформлением приватизации квартиры можно обратиться в управление департамента горимущества Москвы в своем округе.

Документы, которые нужно собрать для самостоятельного оформления приватизации:

Напомним, в 2015 году в Москве планируют снести 130 "хрущевок". На их месте возведут современные комфортные дома. Таким образом программа по сносу ветхого жилья будет выполнена на 95%.

Отметим, программа сноса домов сносимых серий завершится в 2016 году. Напмример, на проспекте Вернадского сносят "хрущовки", а на их месте возводят новый квартал. Всего на месте восьми хрущевок вырастут девять высотных домов. Вместо 100 квартир в одной высотке их будет 146 или 168, зависит от этажности. В продажу эта разница в количестве квартир не поступит - жилье социальное и предназначено для жителей снесенных "хрущевок".

Анатолий Федотов