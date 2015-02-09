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Законы

9 февраля, 17:50

Сиротам хотят разрешить бесплатно оформить жилье в собственность

приватизация законы дети-сироты Госдума РФ комитет по жкх

Фото:ТАСС/Александр Рюмин

Комитет Госдумы по ЖКХ предлагает разрешить бесплатно оформлять в собственность детям-сиротам жилье, в котором они проживали по договору найма, рассказала M24.ru глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская. Изменения предлагается внести в закон "О приватизации жилищного фонда в России".

Галина Хованская пояснила, что сейчас после окончания договора найма помещения из специального жилищного фонда сироты могут заключить только договор социального найма жилья.

"Мы предлагаем сиротам дать вариант получить это жилье в собственность", - добавила она.

Депутат пояснила, что зачастую это нужно, когда сироты вырастают и создают семью, заводят детей. "Надо позаботиться о благополучном будущем этой категории граждан ", - сказала Хованская.

Она напомнила, что подобное право сейчас есть у военнослужащих, которые имеют служебное жилье. Они могут выбрать: заключить договор социального найма или получить его в собственность

К специализированному жилищному фонду относятся следующие виды объектов:

  • Служебные жилые помещения;
  • Жилые помещения в общежитиях;
  • Жилые помещения маневренного фонда;
  • Жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения;
  • Жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев;
  • Жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами;
  • Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.

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Напомним, что в этих же поправках предлагается дать наследникам собственников жилья право на деприватизацию. Законопроект предусматривает предоставление права передачи жилых помещений из частной собственности в государственную и муниципальную "не только тем, кто стал собственником в порядке приватизации, но и их наследникам, а также получившим жилые помещения в собственность по иным основаниям".

В настоящее время, согласно законодательству, вернуть квартиру в собственность государства могут лишь "граждане, приватизировавшие жилое помещение". Наследник к таким не относится, так как становится собственником в результате принятия наследства.

Анатолий Федотов

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