"Зеленая неделя" в парке Горького: дизайнерские шалаши и маркет еды

Фото: М24

Восстановить связь с природой предложено посетителям парка имени Горького в рамках акции "Зеленая неделя", которая продлится с 3 по 9 июня. На площадках под открытым небом можно будет услышать классическую музыку, попробовать полезную еду, посетить лекции, заняться йогой, посмотреть кино. Также в парке организуют благотворительные проекты.

"Зеленая неделя" состоит из нескольких тематических мероприятий. Например, "Ветер" объединит музыку ветряного органа, просмотр ветряных скульптур "Рожа ветров" от арт-группы МишМаш. Кром того, на Ленинской площади парка установят 300 цветных ветряков от художника Ольги Лесниковой. По задумке организаторов, именно ветер способен очистить голову от ненужных мыслей, избавив от суеты.

Блок "Свет и цвет" включает мультимедийные инсталляции мастера Марго Трушиной. Разместят их над Пионерским прудом 8 июня. Зрелище обещает быть незабываемым. Например, над поверхностью воды под аккомпанемент медитативной музыки взойдет магическая луна, а затем небо украсит радуга.

"Пение птиц" организуют неподалеку возле Ажурной беседки. Это творческий проект архитектора Ивана Овчинникова, который соорудил инсталляцию из 20 "поющих" скворечников. Москвичи смогут услышать голоса всех столичных пернатых разом.

Десять дизайнерских шалашей установят на одном из газонов главной парковой аллеи. Таким образом участники стрит-артгруппы "Вязи" решили воплотить в жизнь мечту о жизни в городском парке.

Также в ЦПКиО появится оригами-сад из 333 гигантских цветов. "Высаживать" их будут все желающие. Составляющими проекта "Очищение" станут детокс-программа "Новая жизнь с понедельника", специальное меню в кафе и ресторанах парка и лекция о правильном питании, и спа-wellness зона "перерождения" и снятия стресса сообщили в парке имени Горького.

Возле Музыкальной Эстрады в эти дни откроется городской маркет еды, где гурманы найдут бабушкины пироги, продукцию молочных ферм, пекарен и кондитерских. Здесь же 8 июня состоится Витаминный пикник с участием благотворительных организаций.

А еще вас ждут посиделки на арт-скамейках, тихая дискотека "Музыка внутри тебя", йога, фотопроект фото-проект "Земля на краю света" от журнала National Geographic Россия, превращение природных объектов в арт-искусство и мастер-класс по приданию старым вещам дизайнерского лоска.

Участие в мероприятиях бесплатное.