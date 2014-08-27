Instagram выпустил приложение для замедленной видеосъемки

Фото: itunes.apple.com

Социальная сеть Instagram выпустила приложение Hyperlapse, которое позволяет снимать видео в замедленном режиме. Теперь пользователи смартфонов могут покадрово запечатлеть то, как, например, заходит солнце.

В Hyperlapse можно снимать на видео медленные процессы, а затем изменять скорость проигрывания видеороликов и делиться ими с друзьями в Instagram или на Facebook.



Разработчики отмечают, что обычно для съемки замедленного видео нужен штатив. Однако новое приложение умеет стабилизировать кадр, так что никакого дорогостоящего оборудования пользователю не потребуется.

Чтобы воспользоваться Hyperlapse, не нужно регистрироваться или заходить через Instagram-аккаунт: приложение сразу открывает окно камеры. После записи видео оно предложит вам выбрать скорость проигрывания получившегося ролика (максимальное ускорение – в 12 раз).

Пока Hyperlapse доступно только для пользователей техники Apple. Его можно загрузить в AppStore.

Напомним, что недавно создатели Instagram запустили также фотомессенджер Bolt. С его помощью владелец смартфона может отправлять другу моментальные снимки и видео, которые исчезают сразу же после просмотра.