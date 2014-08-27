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Гаджеты

27 августа 2014, 19:03

Instagram выпустил приложение для замедленной видеосъемки

приложения Instagram видеосъемка

Фото: itunes.apple.com

Социальная сеть Instagram выпустила приложение Hyperlapse, которое позволяет снимать видео в замедленном режиме. Теперь пользователи смартфонов могут покадрово запечатлеть то, как, например, заходит солнце.

В Hyperlapse можно снимать на видео медленные процессы, а затем изменять скорость проигрывания видеороликов и делиться ими с друзьями в Instagram или на Facebook.


Разработчики отмечают, что обычно для съемки замедленного видео нужен штатив. Однако новое приложение умеет стабилизировать кадр, так что никакого дорогостоящего оборудования пользователю не потребуется.

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Чтобы воспользоваться Hyperlapse, не нужно регистрироваться или заходить через Instagram-аккаунт: приложение сразу открывает окно камеры. После записи видео оно предложит вам выбрать скорость проигрывания получившегося ролика (максимальное ускорение – в 12 раз).

Пока Hyperlapse доступно только для пользователей техники Apple. Его можно загрузить в AppStore.

Напомним, что недавно создатели Instagram запустили также фотомессенджер Bolt. С его помощью владелец смартфона может отправлять другу моментальные снимки и видео, которые исчезают сразу же после просмотра.

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