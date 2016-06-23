В Instagram появится встроенный переводчик текстов

Фото: Imago/TASS

Функция перевода текстов и описаний к фото появится в ближайший месяц в Instagram, сообщается в официальном блоге соцсети.

Для того чтобы перевести текст к фото или данные профиля на свой родной язык нужно будет нажать специальную кнопку, которая в скором времени появится в приложении.

"Сообщество Instagram растет и становится все более глобальным, чем мы могли себе представить. И мы рады, что скоро вы сможете понять собеседника, независимо от того, на каком языке говорите сами", – говорится в сообщении соцсети.

Недавно Instagram провел редизайн головного приложения и дочерних – Layout для коллажей, Hyperlapse для таймлапсов и Boomerang для зацикленного видео.

Были обновлены иконки и интерфейс – фирменный синий цвет убрали, все элементы стали черными. Также изменили иконки внизу экрана, они стали контурными, что заметно увеличивает акцент на фотографиях и видеозаписях.

Число пользователей Instagram по всему миру превысило 500 миллионов человек, 300 миллионов из которых пользуются сервисом ежедневно.