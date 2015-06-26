Кран на Калужском шоссе мог упасть из-за нарушения техники безопасности

По факту падения башенного крана на Калужском шоссе начата проверка

Причиной падения крана на Калужском шоссе могло стать нарушение техники безопасности при работе, сообщил руководитель проекта реконструкции трассы, представитель компании-застройщика "ГорКапСтрой".

"Кран принадлежит одной из подрядных компаний "Аркса". Там в данный момент ведутся работы по подпорной стенке тоннеля. Видимо, причина в том, что извлекли эти обсадные трубы при работах на этой подпорной стене. Может, нагрузку не рассчитали. Может, нарушение техники безопасности. Причины определят в Следственном комитете", – приводит слова представителя "ГорКапСтроя" Агентство "Москва".

Руководитель проекта реконструкции также добавил, что все документы, касающиеся работ на объекте, уже находятся у следователей. Собеседник агентства не считает, что причиной падения крана мог стать сильный ветер или другие внешние факторы.

В свою очередь, глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин полагает, что инцидент с обрушением крана произошел из-за непрофессионализма крановщика. "Я считаю, что здесь налицо непрофессионализм крановщика. В настоящее время мы разбираемся с этим случаем и уточняем причины произошедшего", – сказал Хуснуллин. Он добавил, что компания-подрядчик компенсирует ущерб пострадавшим в результате падения крана.

Ранее m24.ru сообщало, что пострадавший в результате ЧП на Калужском шоссе, находится в больнице в тяжелом состоянии. "Пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – отметили в департаменте здравоохранения.

Напомним, ЧП произошло утром 26 июня у поворота на поселок Коммунарка, на 22-м километре Калужского шоссе. При падении крана были повреждены как минимум две машины, пострадал крановщик.