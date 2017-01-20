Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США

Дональд Трамп принес присягу и официально стал 45-м президентом США. Также присягу принес вице-президент Майк Пенс.
После этого Трамп выступил с первой президентской речью перед собравшимися у здания Капитолия. Лозунг речи, как и всей предвыборной компании, был: "Сделаем Америку снова великой!".
"Я благодарен Бараку Обаме за все. Страна с ним много достигла, однако сегодня в США передается власть не от одного президента другому, не от одной партии другой. Но мы передаем власть от Вашингтона – людям. Страна существует, чтобы служить народу. Мы предоставляли деньги чужим армиям, а нашей не хватало. Мы тратили триллионы за рубежом, а американская инфраструктура пришла в упадок. Мы обогащали чужие страны, а богатство нашей страны исчезло. Пришло время сделать Америку великой! Храни Господь вас и Америку!", – произнес новый президент.
Официальные торжества растянутся на три дня, а неофициальные – на неделю. На церемонию инаугурации президента собраны рекордные 90 миллионов долларов.
Родился он в 1946 году в Куинсе, штат Нью-Йорк. Карьеру начал в компании отца – фирма занималась сдачей домов в аренду. Позже он возглавил строительный конгломерат Trump Organization и основал Trump Entertainment Resorts – компанию, специализирующуюся на игорном и гостиничном бизнесе. При этом застройщики платят Трампу за то, чтобы он продавал их недвижимость и был "лицом".
Главные пункты программы Трампа – построить стену на границе с Мексикой, победить ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), увеличить продолжительность декрета для матерей, защитить право американцев на владение оружием и создать 25 миллионов рабочих мест.