Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США

Дональд Трамп принес присягу и официально стал 45-м президентом США. Также присягу принес вице-президент Майк Пенс.

После этого Трамп выступил с первой президентской речью перед собравшимися у здания Капитолия. Лозунг речи, как и всей предвыборной компании, был: "Сделаем Америку снова великой!".

"Я благодарен Бараку Обаме за все. Страна с ним много достигла, однако сегодня в США передается власть не от одного президента другому, не от одной партии другой. Но мы передаем власть от Вашингтона – людям. Страна существует, чтобы служить народу. Мы предоставляли деньги чужим армиям, а нашей не хватало. Мы тратили триллионы за рубежом, а американская инфраструктура пришла в упадок. Мы обогащали чужие страны, а богатство нашей страны исчезло. Пришло время сделать Америку великой! Храни Господь вас и Америку!", – произнес новый президент.

Официальные торжества растянутся на три дня, а неофициальные – на неделю. На церемонию инаугурации президента собраны рекордные 90 миллионов долларов.