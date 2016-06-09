Форма поиска по сайту

09 июня 2016, 16:07

Политика

Валерий Гергиев удостоен госпремии РФ за выдающиеся гуманитарные достижения

Фото: ТАСС

Сегодня в Кремле были объявлены лауреаты Государственной премии Российской Федерации 2015 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности. Имена лауреатов на специальном брифинге объявили помощник президента Андрей Фурсенко и член президиума Совета при президенте по культуре и искусству Владимир Толстой.

Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства удостоены: художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы Лев Додин – за вклад в развитие отечественного и мирового театрального искусства; художественный руководитель и гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко – за вклад в сохранение традиций и развитие отечественного музыкального искусства; кинорежиссер Сергей Урсуляк – за вклад в развитие отечественного киноискусства.

Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен дирижер Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра.

президент РФ Лев Додин новости культурного мира Валерий Гергиев

