"Русский репортер": коммуналки, "сколковское дело", иностранные агенты

Не мой дом, не моя крепость

"Зойкины квартиры" и "вороньи слободки" прочно вошли не только в классику отечественной литературы, но и в историю России, пишет журнал "Русский репортер". История коммуналки - это история страны последних 150 лет.

Индустриализация, война, революция, следующая индустриализация и следующая война - падения и взлеты великой державы отразились в коммуналке, как в зеркале, кривом, но вполне репрезентативном.

Корреспондент журнала, которая сама не первый год живет в коммуналке, исследовала это явление и пришла к выводу, что так просто от него не избавиться.

7 вопросов Илье Пономареву, депутату Госдумы. О "сколковском деле"

Скандал вокруг 750 тыс. долларов, полученных Ильей Пономаревым от фонда "Сколково" за "лекции и исследования", не утихает. Три фракции Госдумы: "Единая Россия ", КПРФ и ЛДПР - уже заявили, что готовы лишить его депутатской неприкосновенности, хотя Генпрокуратура даже не успела отправить в нижнюю палату соответствующий запрос.

"Русский репортер " узнал, откуда взялась сама цифра – 750 тысяч долларов, на какую сумму оценивает депутат Госдумы свой интеллектуальный труд и почему известные лекции не были опубликованы.

Это наш агент. Чем вредна для страны прокурорская атака на Левада-Центр

Прокуратура признала "иностранным агентом " Левада-Центр - старейший и один из крупнейших социологических центров России, независимый от государства и часто в своих интерпретациях симпатизирующий либеральной оппозиции.

Впрочем, кампания по поиску "иностранных агентов" бьет не только по оппозиционным НКО. Савеловская межрайонная прокуратура одновременно с Левада-Центром признала "иностранным агентом " и Фонд содействия изучению общественного мнения, а эта НКО учреждена самим ВЦИОМом.

Причем инкриминируется то же самое - исследования политического характера на деньги иностранных заказчиков. За этим громким скандалом видится не столько "заказ ", сколько глупость, пишет издание.

В шахте чужой. Что ломается перед тем, как происходит взрыв

Корреспондент "Русского репортера " Юлия Гутова прожила один день вместе с шахтерами "Воркутинской ".

Гордость советской страны. Фронтовик, орденоносец и шестидесятник Петр Тодоровский

На прошлой неделе от сердечного приступа умер режиссер Петр Тодоровский - человек, снявший "Любимую женщину механика Гаврилова ", "Военно-полевой роман ", "По главной улице с оркестром ", "Интердевочку ", "Анкор, еще анкор!". Если советской власти за последние пятьдесят лет и было чем гордиться, то все это органично сплелось и отразилось в личности Петра Тодоровского.

Фронтовик, орденоносец, шестидесятник, соавтор Хуциева и Окуджавы, замечательный музыкант и аккомпаниатор Высоцкого, он подарил Людмиле Гурченко бенефис альмодоварского уровня, он единственный снял в главной роли Зиновия Гердта, он свидетельствовал о войне без пафоса и надрыва, предпочитая разговоры о механике любви. Тодоровский был родом из шестидесятых, идеальным советским человеком эпохи "оттепели", который продолжал нести по жизни благородные и утопические ценности того времени.

