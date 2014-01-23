Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января 2014, 17:12

Общество

В марте на прилавки вернется российский Rolling Stone

Фото: страница русскоязычной версии журнала на Facebook

Русскоязычное издание журнала Rolling Stone снова будут выпускать: деятельность его печатной версии продолжится уже в марте. Сделать в выпуске журнала перерыв пришлось из-за подписания нового 10-летнего контракта с американской издательской корпорацией, по лицензии которой журнал выходит в России, и проведения оптимизации расходов, сообщается на сайте издания.

Бумажный Rolling Stone будет появляться на прилавках ежемесячно. Любители моды, музыки и кино также смогут продолжить чтение переводных и оригинальных материалов на интернет-портале журнала. Планируется также выпуск коллекционных номеров издания и реализация других проектов.

"В условиях меняющегося рынка тайм-аут стал жизненно важен для русского издания, которое получило возможность в спокойной обстановке создать новый план развития на рынке", - объявила редакция отечественного Rolling Stone.

Напомним, что в начале декабря главный редактор российского журнала Александр Кондуков объявил, что выпуск издания приостанавливается на неопределенный срок. Как он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, журнал закрывается "в связи с тяжелой экономической ситуацией".

Журнал Rolling Stone Russia был русской версией легендарного американского журнала, основанного в 1967 году. Это одно из самых авторитетных и популярных изданий о кино, музыке, моде во всем мире.
пресса журналы Rolling Stone сми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика