Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля 2016, 16:30

Общество

Мосгорпечать проверила работу киосков в ЦАО

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Мосгорпечать проинспектировала работу киосков печати в центре Москвы, сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы. Мониторинг проводит рабочая группа, в которую помимо Мосгорпечати входят представители Гильдии издателей периодической печати, Союза журналистов Москвы и Союза столичных издателей.

В начале недели рабочая группа провела осмотр новых киосков, установленных в центральном округе столицы, а также старых нестационарных объектов, продолжающих функционировать до момента установки новых моделей. Итоги этой проверки будут опубликованы на сайте Мосгорпечати.

Как пояснили в Мосгорпечати, эта работа позволит сделать распространение прессы более цивилизованным, обеспечить сохранение тиражей журналов и газет издателей, структурировать систему продаж периодической печатной продукции предпринимателями, осуществляющих торговую деятельность в киосках.

Напомним, к 2017 году в столице появится более двух тысяч новых киосков печати. Как отметил глава департамента СМИ и рекламы Иван Шубин, точные сроки зависят от производительности заводов и других факторов.

Ссылки по теме


пресса проверки социальная сфера печать инспекции газетные киоски городское хозяйство

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика