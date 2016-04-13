Мосгорпечать проверила работу киосков в ЦАО

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Мосгорпечать проинспектировала работу киосков печати в центре Москвы, сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы. Мониторинг проводит рабочая группа, в которую помимо Мосгорпечати входят представители Гильдии издателей периодической печати, Союза журналистов Москвы и Союза столичных издателей.

В начале недели рабочая группа провела осмотр новых киосков, установленных в центральном округе столицы, а также старых нестационарных объектов, продолжающих функционировать до момента установки новых моделей. Итоги этой проверки будут опубликованы на сайте Мосгорпечати.

Как пояснили в Мосгорпечати, эта работа позволит сделать распространение прессы более цивилизованным, обеспечить сохранение тиражей журналов и газет издателей, структурировать систему продаж периодической печатной продукции предпринимателями, осуществляющих торговую деятельность в киосках.

Напомним, к 2017 году в столице появится более двух тысяч новых киосков печати. Как отметил глава департамента СМИ и рекламы Иван Шубин, точные сроки зависят от производительности заводов и других факторов.