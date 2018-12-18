Москва 24 покажет, как изменилась инфраструктура ТиНАО в 2018 году

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

19 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная итогам развития новых территорий Москвы в 2018 году.

Речь пойдет о создании инфраструктуры в ТиНАО, преодолении трудностей и планах по благоустройству на следующий год. Перед собравшимися выступит Владимир Жидкин, руководитель департамента развития новых территорий города Москвы.

Прямую трансляцию можно увидеть 19 декабря в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.