Москва 24 покажет, как купить помещение для бизнеса по цене покупателя

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13 марта в рамках проекта "Биржа торгов" состоится Road Show по теме – "Цену назначает покупатель: новый формат продажи городской недвижимости". Предприниматели узнают об объектах, на которые цена не выставлена продавцом. Потенциальный покупатель сможет подать заявку на интересующую его недвижимость и предложить свою цену. Также на мероприятии речь пойдет о приобретении и аренде конкретных нежилых помещений для малого бизнеса.

Смотрите трансляцию 13 марта в 15:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.