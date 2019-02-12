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Москва 24

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12 февраля, 11:11

Москва 24 покажет, как в этом году пройдет фестиваль "Триумф джаза"

пресс-конференция

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

13 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению ХIX Международного фестиваля "Триумф джаза". Мероприятие пройдет в трех городах: 13 марта 2019 года – в Санкт-Петербурге, 14 марта – в Туле, с 15 по 17 марта – в Москве. Его участниками станут всемирно известные джазовые исполнители. В рамках основного фестиваля состоится V фестиваль-конкурс "Детский Триумф джаза".

О программе мероприятия и его участниках расскажут:

  • руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • руководитель Московского джазового оркестра и президент фестиваля Игорь Бутман;
  • художественный руководитель V международного фестиваля-конкурса "Детский Триумф джаза" Павел Овчинников;
  • солист Московского джазового оркестра, участник ХIX Международного фестиваля "Триумф Джаза" Евгений Побожий.

Смотрите трансляцию 13 февраля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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