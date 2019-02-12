Москва 24 покажет, как в этом году пройдет фестиваль "Триумф джаза"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

13 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению ХIX Международного фестиваля "Триумф джаза". Мероприятие пройдет в трех городах: 13 марта 2019 года – в Санкт-Петербурге, 14 марта – в Туле, с 15 по 17 марта – в Москве. Его участниками станут всемирно известные джазовые исполнители. В рамках основного фестиваля состоится V фестиваль-конкурс "Детский Триумф джаза".

О программе мероприятия и его участниках расскажут:



руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

руководитель Московского джазового оркестра и президент фестиваля Игорь Бутман;

художественный руководитель V международного фестиваля-конкурса "Детский Триумф джаза" Павел Овчинников;

солист Московского джазового оркестра, участник ХIX Международного фестиваля "Триумф Джаза" Евгений Побожий.

Смотрите трансляцию 13 февраля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.