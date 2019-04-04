Москва 24 расскажет об успехах столичных школьников на Всероссийской олимпиаде

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8 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме – "Всероссийская олимпиада школьников".

Участники расскажут, как проходит заключительный этап всероссийской олимпиады, какие результаты показывают ученики московских школ и многие ли из них смогли войти в число победителей по разным дисциплинам.

На пресс-конференции выступят:



Гузалия Фазылзянова, заместитель директора Института непрерывного педагогического образования РУДН;

Иннара Гусейнова, проректор по проектной деятельности и молодежной политике МГЛУ;

Владимир Автономов, председатель жюри по экономике, профессор Высшей школы экономики;

Андрей Ершов, директор Института непрерывного педагогического образования РУДН.

Смотрите трансляцию 8 апреля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.