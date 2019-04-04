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Москва 24

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Общество

4 апреля, 14:26

Москва 24 расскажет об успехах столичных школьников на Всероссийской олимпиаде

пресс-конференция дети

Фото: depositphotos/oksun70

8 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме – "Всероссийская олимпиада школьников".

Участники расскажут, как проходит заключительный этап всероссийской олимпиады, какие результаты показывают ученики московских школ и многие ли из них смогли войти в число победителей по разным дисциплинам.

На пресс-конференции выступят:

  • Гузалия Фазылзянова, заместитель директора Института непрерывного педагогического образования РУДН;
  • Иннара Гусейнова, проректор по проектной деятельности и молодежной политике МГЛУ;
  • Владимир Автономов, председатель жюри по экономике, профессор Высшей школы экономики;
  • Андрей Ершов, директор Института непрерывного педагогического образования РУДН.

Смотрите трансляцию 8 апреля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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