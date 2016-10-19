Oxxxymiron, Скриптонит и Земфира вошли в шорт-лист премии Indie Awards

Фото: facebook.com/miron.official

Стали известны номинанты первой премии актуальной музыки Jagermeister Indie Awards. Об этом сообщают ее организаторы.

Уже третий раз члены совета премии выбирают лучших из лучших, отмечают достижения индустрии, называют новые имена и определяют прорывные хиты. В состав жюри вошли российские промоутеры, артисты и журналисты, а также авторы крупных пабликов в соцсетях и эксперты с Украины и из Белоруссии.

Сенсацией года стала украинская группа "Грибы", которая номинирована сразу в трех категориях: "Видео года", "Сингл года", "Группа года".

По две номинации у столичных инди-рокеров "ГШ" и у постпанк-команда "Буерак" из Сибири.

Огромный интерес представляет и номинация "Хип-хоп артист": в ней заявлены такие титаны рэпа, как Cкриптонит, Pharaoh и Oxxxymiron.

Нашлось места и для Земфиры: в списке фигурирует ее сингл "Возвращайся домой".

Также среди номинантов – Макс Корж, Mujuice, Кедр Ливанский, Tesla Boy, Нина Кравиц, Никита Забелин и другие фигуры актуальной музыки.

Имена победителей назовут 25 ноября.