Международную премию Станиславского вручат в Москве

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В столице сегодня пройдет ХIХ торжественная церемония вручения международной премии Станиславского, сообщает МИА "Россия сегодня".

Эта награда ежегодно вручается по завершению фестиваля "Сезон Станиславского". Лауреаты премии - актеры, режиссеры, театральные педагоги, организаторы театрального дела, сделавшие значительный вклад в развитие отечественного и мирового сценического искусства.

Премии будут вручать художественный руководитель фестиваля "Сезон Станиславского" известный режиссер и педагог Сергей Женовач, худрук Молодежного театра Алексей Бородин, актеры Ксения и Полина Кутеповы, Кирилл Пирогов, Александр Лазарев и другие.

В номинации "Мастерство актера" (лучшая женская роль) победила Елизавета Боярская, отмеченная за свои работы в МТЮЗе и в Малом драматическом театре Льва Додина.

В номинации "Мастерство актера" (лучшая мужская роль) премию разделили Данила Козловский, игравший в спектакле "Вишневый сад" Льва Додина, и актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Олег Ханов, который награждается "за роли последних лет".

За вклад в развитие российского театрального дела премия Станиславского присуждена генеральному директору Большого театра Владимиру Урину, за вклад в развитие мирового театра премию, в частности, получат англичане Кэти Митчелл и Сэм Мендес.

Специальная премия Станиславского будет вручена благотворительному театральному проекту "Поколение Маугли" (художественный руководитель Константин Хабенский). Также награды вручат за вклад в театральную педагогику, театроведение и лучшую сценографию.