Премия "Золотой луч" объявила зрительское голосование

Фото: golden-ray.tv

В России в четвертый раз проводится национальная премия в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения "Золотой луч". Зрители могут проголосовать за любимый телеканал, победителю будет присужден специальный приз.

Список каналов-участников можно найти на сайте new.tricolor.tv/news/1155. Чтобы отдать свой голос одному из претендентов, необходимо отправить на короткий номер 4443 SMS-сообщение: слово gold плюс кодовый номер канала. Например, чтобы проголосовать за телеканал "HD Life", надо отправить на номер 4443 "gold 07".

Счастливый обладатель премии "Выбор зрителей" будет объявлен на церемонии вручения, которая состоится 25 октября в клубе "Известия HALL".

Как сообщается на сайте премии "Золотой луч", ее цели – определять стандарты качества в области создания тематических программ и каналов, а также содействовать дальнейшему развитию индустрии, стимулировать маркетинговую активность и позиционирование телеканалов. Премия была учреждена в 2009 году Национальной ассоциацией телерадиовещателей (НАТ). В этот раз объявлено 13 номинаций.